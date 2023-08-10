İspanya’ya yatırım yapmak isteyenler Türk firmaya güveniyor

İspanya'da gelişen gayrimenkul sektörü, tüm dünyadaki yatırımcılar için gelecek vadediyor. İspanya'da Golden Visa (Altın Vize) programı ise son dönemde Türk vatandaşları arasında giderek daha popüler hale geliyor. İspanya'da gayrimenkul yatırımı, hem satın alınan gayrimenkulün kendi yatırım değeri ile önemli bir fırsat, hem de kısa dönemli kiralama talebinin yüksek olması ile avantajlı kira getirisi fırsatı sunuyor. 12-15 yıl arası yatırım geri dönüş süresi İspanya'yı gayrimenkul yatırımı için avantajlı hale getiriyor. Aynı zamanda bu program, Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerine özgürce seyahat ile İspanya'da oturum ve çalışma izni imkanları da veriyor.

İspanya'nın yüksek yaşam kalitesi, ekonomisi, yatırım getirisi ve eğitim olanakları da programın cazip hale gelmesinde etkili oluyor. Ülkenin güzel iklimi, zengin kültürel mirası, huzurlu yaşam tarzı ve turistik cazibesi de Altın Vize programını tercih etmek için etkileyici faktörler arasında yer alıyor.

Kârlı ve getirisi yüksek gayrimenkul seçeneklerini müşterileri ile buluşturuyor

Dünya gayrimenkul sektöründe uçtan uca hizmet veren ve yurt dışına açılan ilk Türk gayrimenkul aracılık firması olarak faaliyet gösteren Tekce Overseas'in grup şirketlerinden Spain Homes®, Türkiye'den dünyaya açılan bir marka olarak bugüne kadar birçok kişinin sorunsuz Altın Vize almasını sağladı. Spain Homes, Türk ve İspanyol avukatlarıyla Altın Vize başvurularında yasal danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor. 2017 yılından beri İspanya'da faaliyet gösteren Spain Homes®, gayrimenkul sektöründe yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle tüm satın alım süreci boyunca müşterilerinin yanında oluyor, binlerce daire, villa, çiftlik evi, ticari gayrimenkul ve satılık arsa ilanını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Spain Homes® uzman ve deneyimli ekibi ile ofislerinde Türkçe, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Felemenkçe, İsveççe, Arapça, Lehçe ve Macarca başta olmak üzere 20'den fazla dilde hizmet veriyor. Kârlı ve getirileri yüksek olan en iyi gayrimenkul seçeneklerini müşterileri ile buluşturan Spain Homes®, özellikle Costa del Sol (Malaga) ve Costa Blanca (Alicante) bölgelerinde öne çıkıyor.

"Uluslararası alıcıların hayallerindeki gayrimenkullere ulaşmasında rehberlik ediyoruz"

Tekce Overseas COO'su Özkan Tekçe, "Spain Homes® olarak 2017 yılından beri İspanya'da uluslararası alıcıların hayallerindeki gayrimenkullere ulaşmasında rehberlik ediyoruz. İspanya'daki milyonlarca emlak seçeneği arasından yatırımcılarımız için en uygun gayrimenkulleri buluyoruz. Uzman ekibimiz yurtdışındaki satın alım süreci boyunca yüksek kaliteli hizmet ile müşterilerimize destek sağlıyor. Bununla birlikte son dönemde çok popüler olan Altın Vize başvurularında yasal danışmanlık ve rehberlik konusunda da Türk ve İspanyol avukatlarımız ile en çok tercih edilen firmayız. Spain Homes® olarak müşterilerimizin güvenini kazanmak ve onlara huzurlu bir gayrimenkul yatırım deneyimi yaşatmak önceliğimiz" dedi.