İspanyolların Türkiye’ye ilgisi 4 kat arttı! Türk dizileri, sağlık turizmi ve THY...

Türk dizileri ve sağlık turizminin etkisiyle İspanyolların Türkiye'ye ilgisi geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttı.

Özellikle Kovid-19 döneminde giderek artan İspanyolların Türk dizilerine olan ilgisi Türk turizmine de olumlu yansıdı.

Türkiye'nin Madrid'deki Turizm Ofisi verilerine göre, geçen yıl 75 bin olan Türkiye'ye giden İspanyol sayısı, 2022'nin Ocak-Ekim döneminde 255 bine çıkarken yıl sonuna kadar bu sayının 300 bini bulması bekleniyor.

İspanyolların, Türkiye'yi önemli bir destinasyon olarak görmeye başlamasında Türk dizilerinin yanı sıra sağlık turizmi de etkili oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) Madrid Müdürü Numan Çizmecioğlu, "Gerek Türk dizilerinin gerekse sağlık turizminin hem Türk turizmine hem de Türk Hava Yolları'na çok büyük faydası var." dedi.

Türk dizilerinin, gün geçtikçe İspanya'da daha çok yaygınlaştığını, televizyonlarda en çok izlenen zaman dilimlerinde ilk sıralara yükseldiğini ve çok sevildiğini söyleyen Çizmecioğlu, "Türk dizilerine ilginin ne boyutta olduğunu biz kendi sektörümüzde de gördük. İspanyollar, Türkiye ile ilgili bizden bilgi alırken ya da bilet kestirirken 'Şu dizilerin çekildiği yerler neresi? Oraları ziyaret edebilir miyiz?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazı acentelerin İspanyol turistleri Türkiye'de dizilerin çekildiği yerlere turlarla götürdüklerini de duyuyoruz." diye konuştu.

Sağlık turizminin de ilk etapta saç ekimiyle başladığını aktaran Çizmecioğlu, "İspanyollar için ilk etapta saç ekiminde Türkiye pazarı çok popüler oldu. Bu esnada Türkiye'de sağlık hizmetinin ne kadar kaliteli olduğunu ve onlar için daha uygun fiyatlara verildiğini fark ettiler. Şu anda estetik, diş, göz operasyonları için de Türkiye'ye gidiyorlar. Bu pazar daha da gelişecektir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çizmecioğlu, "Sağlık turizmi için gidenler aynı zamanda Türkiye'de mini tatil imkanı da buluyorlar ve bunun geri dönüşü her zaman olumlu oluyor. Hem sağlık turizmi hem de İspanya'da takdire şayan başarısı olan Türk dizilerinin de katkısıyla, İspanyollara ülkemizi daha çok tanıtmayı ve bu sayede daha çok İspanyol'u Türkiye'de ağırlamayı istiyoruz." dedi.

2023 YAZ TARİFESİYLE THY'NİN İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE HAFTALIK SEFER SAYISI 82'YE ÇIKACAK

THY'nin 2022'de salgın öncesi 2019 hacmine ulaştığını hatta bazı yerlerde geçtiğini ifade eden Çizmecioğlu, yolcu sayılarının bir yıl öncesine oranla yüzde 123 arttığını dile getirdi.

"2022'de bir yıl öncesine oranla yolcu, gelir, frekans artışları her anlamda bizi İspanya pazarında çok mutlu etti." diyen Çizmecioğlu, mevcut durumda 70 olan THY'nin İspanya'dan Türkiye'ye haftalık sefer sayısının 2023 yaz tarifesinin başlamasıyla, "bu zamana kadar görülmemiş bir kapasite" olarak 82'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İspanya'daki en önemli destinasyonları Madrid ve Barselona'daki haftalık sefer sayısının 21'den 25'e çıkarılacağını, Bilbao, Valensiya ve Malaga seferlerinin de artırılacağını aktaran Çizmecioğlu THY'nin gelecek yıl Barselona'da 30. yılını, 2024'te Madrid'de 40. yılını kutlayacağı belirtti.

Çizmecioğlu, "Pazara ve kendimize güveniyoruz. Koyduğumuz yeni kapasiteyle hem İspanya'daki yerimizi sağlamlaştıracağız hem de daha çok yolcuya daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

İspanyolların Türkiye'deki öncelikli destinasyonlarının İstanbul ve Kapadokya olduğunu anlatan Çizmecioğlu, "Diğer yandan Karadeniz, Antalya, Ege de tanıtılan ve ilgi görmeye başlayan destinasyon oluyor. Son zamanlarda tarihi öneminden dolayı Göbeklitepe de ilgi görüyor. Aile gruplarının Türkiye'de yat turizmi yaptıklarına da çok şahit oluyoruz. Bu bizim için yeni bir trend." değerlendirmesini yaptı.

Numan Çizmecioğlu ayrıca, THY'nin yemek servisinin İspanyollar tarafından çok beğenildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçakta yemek yemeğe alışkın olmadıkları için bir anda yemeği görünce ve yemeği yedikten sonra onun lezzetini alınca mest oluyorlar. Ayrıca İstanbul havaalanını görünce de hayran kalıyorlar. Evimizin beğenilmesi bizim de beğenilmemiz anlamına geliyor. Bir anlamda, uçağa binmelerinden itibaren İstanbul'da havaalanından çıkışlarına kadar olan süreç, onların Türkiye seyahatlerine en iyi şekilde başlamalarını sağlıyor."