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Giriş Tarihi: 5.3.2022

İSPARK görevlisi sürücüyü darp etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İSPARK görevlisi sürücüyü darp etti
Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı kamyonet sürücüsünü sopayla darp etti. Maçka Caddesi'nde İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İSPARK görevlisi, elindeki sopayla darbettiği sürücüyü kamyonetten indirdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan tartışma ve darp, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İBB, İSPARK görevlisinin işine son verildiğini açıkladı.

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İSPARK görevlisi sürücüyü darp etti
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