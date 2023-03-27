İSPARK'ta bir işten çıkarma daha

SABAH'a konuşan Ergin Bulut, "Gerekçe olarak yan taraftaki otoparktaki insanlarla samimi olmam gösterildi. Bu samimiyetimi ve yemek molasından geç gelmemi bahane ettiler. Tazminat hakkımı gasp ederek haksız şekilde işten çıkardılar." dedi.

2016 yılında Cihangir'de bir dairede yaşanan patlama sırasında taksinin üzerine düşen beton parçasıyla yıllardır yatalak olan kardeşine baktığını ifade eden Ergin Bulut, "Eski personel olduğum için beni işten atmak için bahaneler arıyorlardı. Böyle bir suçlama bulmuşlar. 12 Ocak'ta iş hakkımı feshettiler. 46'ncı madde ile çıkışımı yapmışlar. Hiçbir yerde, kamu kurumlarında çalışamıyoruz. Hiçbir delil olmadan hırsız damgası vurmuşlar. Çok mağdur oldum. Çalışamadığım ve tazminatımı alamadığım için perişan olduk" diye konuştu.