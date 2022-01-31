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Giriş Tarihi: 31.1.2022 12:48 Son Güncelleme: 31.1.2022 13:29

Isparta’da 3 kardeş yangında can verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Isparta’da 3 kardeş yangında can verdi

Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki bir kerpiç evde soba nedeniyle yangın çıktı. Yangında evde yaşayan 3 kardeş hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine Bağlı Salur Mahallesinde Süleyman Altunbaş'a ait kerpiç evde sobadan sıçrayan alev yangına yol açtı. Bir anda alevlere teslim olan evde 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Yaşanan korkunç olayın ardından fenalaşan anne Cemile ile baba Süleyman Altınbaş, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 kardeşin cenazesi ise Yalvaç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Durmuş Yerlikaya, sabah yatağından kalktığı sırada komşusunun evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi. Yangına itfaiyenin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, "Tuğçe, lisede okuyordu. Hanım, liseyi bitirmişti, evde dışarıdan üniversite okumayı düşünüyordu. Çocukların dayısı da çocukları kurtarmaya çalıştı ama olmadı" diye konuştu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Komşuları ise "Kardeşleri pencereden kurtarmak için uğraştık ancak alevler izin vermedi. Olaylar saniyeler içinde gelişti. Çocukları kurtarmak mümkün olmadı." dedi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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