Isparta’da alacak verecek davası cinayetle bitti

22 Ağustos olay gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu üzerindeki Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Tır şoförü Ramazan Canlı, TIR'ın dorsesindeki brandayı düzeltmek için yol kenarına park etti. Aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ergün Kaya takip ettiği Canlı'nın otomobilini dorsenin arkasına park etti.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Ergün Kaya, belindeki silahı çıkararak branda ile uğraşan Ramazan Canlı'ya arka arkaya ateş ettikten sonra suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Kanlar içinde Ramazan Canlı yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandama ekiplerinin incelemesinin ardından Canlı'nın cenazesi otopsi için Isparta'da hastane morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Cinayet sonrası kaçan Ergün Kaya, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Isparta-Gelendost karayolunda suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmada Ergün Kaya'nın Ramazan Canlı'yı öldürmek için takip ettiği ve cinayeti işlediği belirlendi. Jandarmadaki sorgusunun ardından 'Kasten öldürmek" suçundan adliyeye sevk edilen Ergün Kaya tutuklanarak cezaevine gönderidi.