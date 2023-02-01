Isparta’da anneanne ve torunu karbonmonoksitten hayatlarını kaybetti

Isparta'nın Davraz Mahallesi 3941 Sokak'ta, bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Şerife İlhan ile torunu Ecrin Ünlü'den haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. Zile basmalarına rağmen içerden kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girenler anneanne ve torununu hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şerife İlhan ile Ecrin Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede sobadan zehirlendikleri belirlenen Şerife İlhan ile torunun cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ailesiyle birlikte Aydın Kuşadası'nda yaşayan Ecrin Ünlü'nün, sömestr tatili dolayısıyla anneannesinin yanına geldiği öğrenildi. Yaşana korkunç olayın ardından İlhan ve Ünlü aileleri gözyaşlarına boğuldu.