Isparta’da eşini öldürüp kaçmıştı! 5 saatlik takip sonucu yakalandı

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürüp, kaçan Sezer Işık (38), jandarma tarafından 5 saatlik takip sonucu yakalandı. Jandarmayı alarma geçiren olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. Ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, çobanlık yapan kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a 3 el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Isparta Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yadigar Işık yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Büyükgökçebeli Köymezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri cinayetin ardından olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık'ın kaçabileceği tüm yerler takibe alındı. 5 saat süren takibin ardından cinayet zanlısı Sezer Işık, Isparta- Eğirdir kara yolunda yakalanarak, gözaltına alındı. Suç aleti de üzerinde bulundu. Jandarmada ifadesi alınan Sezer Işık pişman olduğunu ve bir anlık öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Karakoldaki sorgusunu ardından Sezer Işık, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.