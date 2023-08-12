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Giriş Tarihi: 12.8.2023 21:57

Isparta'da feci kaza: 1 ölü 13 yaralı

Isparta'da mevsimlik işçi taşıyan minibüs ile tarım aracı patpatın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Emine Dikyar(39) hayatını kaybederken, 5'i ağır 13 kişi yaralandı.

DHA
Isparta’da feci kaza: 1 ölü 13 yaralı

Kaza saat 16.30 sıralarında Senirkent Kayaağzı mevkinde meydana geldi. Senirkent istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan R.E.'nin kontrolündeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Karip Köyü Kayaağzı mevkisinde Kadir Akkoç'un kullandığı pat pat tarım aracı ile çarpıştı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile kolluk kuvveti gönderildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda kazada 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Emine Dikyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta'da feci kaza: 1 ölü 13 yaralı
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