Giriş Tarihi: 29.8.2025 14:31 Son Güncelleme: 29.8.2025 14:56

Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Isparta 'da motosikletlerin çarpıştığı kazada Yusuf Bilal Yüceer (18) ile Arda Mutlu (17) hayatını kaybetti, Eray Zeybek ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Davraz Mahallesi 138'inci Cadde'de meydana geldi. Eray Zeybek'in kullandığı motosiklet ile Yusuf Bilal Yüceer'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletler savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından sürücü Yusuf Bilal Yüceer ile beraberindeki Arda Mutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Diğer motosiklet sürücüsü Eray Zeybek'in ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

