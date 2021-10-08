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Giriş Tarihi: 8.10.2021 18:46 Son Güncelleme: 8.10.2021 18:58

Isparta'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Isparta’da feci kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Isparta'dan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Miniüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yoldan geçmekte olan araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 15.10 sıralarında Isparta-Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.

Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.

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Isparta'da feci kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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