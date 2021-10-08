Isparta’da feci kaza! Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.
Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video
KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı.