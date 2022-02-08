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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:13

Isparta'da işçi elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı

DHA
Isparta’da işçi elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) görevli Ali Büyükkütük, sigortayı değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılarak zemine düşüp, ağır yaralandı.

SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde 18 yıldır çalışan Ali Büyükkütük'e, saat 03.00 sıralarında, elektrik arızası olduğu bilgisi geldi. SDÜ yerleşkesine su temin edilen Bozanönü Su Terfi İstasyonu'na giden Büyükkütük, mesai arkadaşları ile sorunu çözmeye çalıştı.

Ekipler, arızanın hat başındaki sigortanın atmasından kaynaklandığını tespit edip, güvenlik tedbiri aldı. Sigorta değiştirmek için çıktığı direkte akıma kapılan Büyükkütük, zemine düşerek ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının kalp masajı yaptığı Büyükkütük, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ali Büyükkütük, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konunun rektörlük ve hastane tarafından takip edildiği belirtilerek, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Isparta'da işçi elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı
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