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Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:08

Isparta'da kan donduran olay! Husumetli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Isparta'da, bir kahvehanede husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., tabancasıyla Fikret Akar'a ateş ett. Başından vurulan Fikret Akar, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Isparta’da kan donduran olay! Husumetli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde meydana geldi. Husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.



Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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Isparta'da kan donduran olay! Husumetli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
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