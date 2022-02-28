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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:31

Isparta'da köpeğin saldırdığı çocuk başından yaralandı

AA
Isparta’da köpeğin saldırdığı çocuk başından yaralandı

Isparta'da okul çıkışında arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada bir inşaat firmasına ait kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk başından yaralandı

Çünür Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Sarı Ortaokulunda eğitim gören Ahmet Efe Erol (13), okul çıkışında arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada bir inşaat firmasına ait kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırıda başından yaralanan Erol'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erol'un teyzesi Günay Gület, mahallede çok köpek olduğunu söyledi.

Kendisinin de hayvanları çok sevdiğini belirten Güler, "Yeğenimi ısırmış, hali içler acısı. Yarın tekrar enfeksiyon bölümüne gelecek. Başına dikiş atıldı, her yeri yara bere içinde. Bu köpeklere bir önlem alınsın." diye konuştu.

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Isparta'da köpeğin saldırdığı çocuk başından yaralandı
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