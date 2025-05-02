Isparta’da korkunç kaza: 4’ü ağır 16 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Gönen yolunun Göltaş Çimento Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Isparta - Keçiborlu seferini yapan yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İKİ ÇAM AĞACINI YIKTI

Minibüs refüjdeki 2 çam ağacını yıkıp, karşı yöne geçen midibüs yan yattı. Araç içinde bulunan 16 yolcu kırılan çamlardan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada 4'ü ağır toplam 16 yolcu yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye gelerek yaralıların sağlık durumu ve kazayla ilgili görevli polislerden bilgi aldı.