Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da otomobil çukura düştü: Uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralı kurtuldu
Giriş Tarihi: 6.3.2024 11:55 Son Güncelleme: 6.3.2024 12:06

Isparta’da otomobil çukura düştü: Uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralı kurtuldu

Isparta-Burdur kara yolunda seyir halindeyken otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş Fatih Kılıçarslan (30) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında oturan astsubay Ünsal Ç.(43) yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da otomobil çukura düştü: Uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralı kurtuldu

Kaza, 01.50 sıralarında Isparta-Burdur kara yolu Yakaören köyü mevkiinde meydana geldi. Isparta'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Fatih Kılıçarslan idaresindeki otomobil, yol kenarında bulunan çukura düşerek ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarı ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Fatih Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken araçta yolcu koltuğunda oturan Ünsal C. ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Kılıçarslan'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kılıçarslan'ın Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş, Ünsal C.'nin ise astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Isparta’da otomobil çukura düştü: Uzman çavuş hayatını kaybetti, astsubay yaralı kurtuldu
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