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Giriş Tarihi: 4.3.2023 18:32

Isparta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Isparta’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gençali köyü Dörtyol mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) idaresindeki minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanındaki Hatice Sarıkaya ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Isparta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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