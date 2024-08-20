Isparta’da otomobil patpatla çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesi Üçyol mevkiinde Fadime Aytan'ın (33) kullandığı "patpat" olarak bilinen tarım aracı, plakası öğrenilemeyen Hikmet Kaya (23) idaresindeki Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ve patpat sürücüleri ile otomobilde bulunan Cafer Kaya (28) ve patpatta bulunan Bolat Budak (45), Fatma Diker (70), Şerife Akdoğan (52), Havva Türedi, Döndü Güllü. ve Gülfidan Güllü (59) yaralanırken, patpatta bulunan Zehra Uygun ise olay yerinde hayatını kaybetti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent ve Uluborlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gülfidan Güllü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Uygun'un cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.