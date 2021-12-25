Isparta’da tüfekle oynayan genç yanlışlıkla annesini vurdu

Olay, Isparta'ya bağlı Senirkent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni askerden gelen 21 yaşındaki Belya Selçuk ve 50 yaşındaki annesi Havva Selçuk, Senirkent'te ikamet eden kızının evine misafirliğe gittiler. Bir süre sonra eniştesine ait tüfekle oynamaya başlayan Belya Selçuk, tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesi Havva Selçuk'u başından vurdu.