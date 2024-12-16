Isparta’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde AhmetÇ. idaresindeki yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Isparta-Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkiinde, saat 12.30 sıralarında sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya girip yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi. 2'si personel, 25 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı.Otobüste sıkışan Yeter Tunçbilek (60) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 26 kişi olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden Ömür Narin'in (56) otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in yaralandığı kaza yayına yansıdı.Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen cipteki Arif Can Kocayavuz (26) öldü, sürücü B.K. yaralandı.Bursa'da virajda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Yusuf Çakan (23), hayatını kaybetti.