Isparta’daki cinayetin zanlısı ve amcası tutuklandı

JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yenge, uyuşturucu madde temin etme başkasına verme sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan cezaevinden kaçan R.K isimli vatandaşı iki buçuk ay evde sakladığı öğrenildi. R.K, Jandarmanin dedektifleri olan JASAT ekiplerince cinayet zanlısı Hayri Akyürekli'nin amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı. R.K. bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası mahkeme sonrası tutuklanırken, yenge Ayşegül Akyürekli ise serbest bırakıldı.