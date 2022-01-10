Isparta’daki cinayetin zanlısı ve amcası tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Yakaören köyünde meydana geldi. Dağlık bölgedeki kulübede karşılaşan Hayri Akyürekli ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla Kurt'u vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan Hayri Akyürekli, çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta
Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.
AMCASININ EVİNDE BATTANİYE SARILI BİR HALDE YAKALANDI
Katil zanlısı Hayri Akyürekli, cinayet işledikten sonra Yakaören köyündeki amcasının evine gitti. Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı, JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonrası 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Cinayet sırasında kullandığı silahı ise evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.