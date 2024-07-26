Isparta'yı yasa boğan kaza Dinar-Isparta karayolunun 4'üncü kilometresinde, Has Yem önü mevkiinde meydana geldi. Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Hasan Şahin yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden ZG. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kamyonun altına giren otomobil hurda yığınına döndü. Korkunç kazada sürücü Şahin ile yanında bulunan Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasan Şahin ve Ahmet İlkay Uluğbay hayatlarını kaybetti.

İki genç yöneticinin ölümü Keçiborlu ve Isparta'yı yasa boğdu Şahin ve Uluğbay Isparta'da toprağa verildi.

