İşportacılıkla hem emekli , hem de ev sahibi oldu

İstanbul'da ve Antalya'da seyyar satış yaparak kazandığı paralarla üç çocuğunu büyüten ve 90'lı yıllarda evini inşa eden Öztorun, "Bu işle ev aldım, çocuklarımı büyüttüm. Seyyar satıcılıkla başladım, bugüne kadar bu işi yaparak ekmeğimi kazandım" dedi. Günlük 400-500 TL karın normal olduğunu belirten Öztorun, zaman zaman bu rakamın 1000-1500 TL'ye kadar çıktığını söyledi.

PARA KAZANMANIN SIRRI CESARET VE TİCARET

Öztorun, "Rızkın onda dokuzu cesarette ve ticarettedir" sözünü kendine ilke edinerek işini severek yaptığını belirtti. Genç yaşlarda başka işlerde çıraklık yapmanın zorluklarını gördüğünü söyleyen Öztorun, kendi işini kurmaya karar vererek al-sat işine başlamış. İşportacılıktan pazar yerlerine, bebek muşambalarından bulaşık malzemelerine kadar birçok ürünü satarak bugünkü konumuna gelmiş.

BİR MESLEK EDİNMEK LAZIM

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini belirten Öztorun,"Bu ülkede ne iş olsa yaparım demekle olmuyor, bir meslek edinmek lazım" diyen Öztorun, kendi işini yapmanın önemini vurguluyor. "Hiç kimsenin karşısında eğilmediğim için bu işi yapıyorum" diyen Turan Öztorun, cesareti ve ticaret zekası sayesinde hayallerini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor.