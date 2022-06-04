İsrafil Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk hayatı ve kariyeri

İsrafil Aktürk Kayseri İl Müdürü olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde göreve başladı. Daha önce Osmaniye il müdürlüğü görevinde bulunan Aktürk'ün yeni görevi bugün Resmi Gazete kararıyla kesinleşti. Bu noktada "İsrafil Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Aktürk aslen öğretmendir. İşte Kayseri il müdürü İsrafil Aktürk hayatı ve kariyeri…
İSRAFİL AKTÜRK KİMDİR?
1960 yılında Aksaray'da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Aksaray'da bitirdi. Nevşehir İmam Hatip lisesinden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde bir yıl görev yaptı.
Üniversite için ayrıldı Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında Kars-Göle Köprülü Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Niğde Merkez Sofular Ortaokulu Müdürlüğü, Diyarbakır İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği Aksaray Merkez Doğantarla Ortaokulu Müdürlüğü, Aksaray Merkez Hamit Acar Ortaokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1997 Yılında Aksaray Belediyesine Belediye Başkan Yardımcısı olarak geçiş yaptı. 1997-1999 yılları arası Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı 2000 yılında Aksaray Belediyesinde İşletme Müdürlüğü kadrosuna atandı ve Hal Müdürlüğüne memur olarak görevlendirildi
2006-2015 yılları arasında Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı.31 Temmuz 2015 Tarihinde Aksaray Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanmıştır.
Aksaray'da ve görev yaptığı illerde birçok STK'larda yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Aksaray ilinde ise Milli Genclik Vakfı ve Anadolu Genclik Derneği İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Aksarayspor Futbol Kulübü yönetiminde 4 yıl bulunmuştur.
Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli olup 3 çocuk babasıdır.