İsrafil Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk hayatı ve kariyeri

İSRAFİL AKTÜRK KİMDİR?

1960 yılında Aksaray'da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Aksaray'da bitirdi. Nevşehir İmam Hatip lisesinden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde bir yıl görev yaptı.

Üniversite için ayrıldı Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında Kars-Göle Köprülü Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.