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Giriş Tarihi: 6.4.2023 06:06

İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Polis konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

DHA
İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, çeşitli dövizler açan grup, sloganlar attı. Polis gösteri sırasında konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu,"Mübarek Ramazan-ı şerif ayını idrak ettiğimiz şu günlerde, kafirler küfrünü, zalimler zalimliğini göstermeye devam ediyor. İslam'ın ilk kıblesi, yeryüzünün ikinci mescidi ve biz Müslümanların üç hareminden birisi olan Mescid-i Aksamız terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla, taciz ve tahkir ediliyor.



Tüm Müslümanların izzeti çiğnenmeye devam ediliyor. Dün yaşanan hadiselerde, fanatik Yahudiler kendilerince kutsal saydıkları bayramları nedeniyle bizim mescidimiz olan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya cüret etmişler ve işgalcilere çağrıda bulunmuşlardır. Buna karşılık Filistin direnişinin izzetli Müslümanları, mübarek haremimizi korumak amacıyla Kıble Mescidi'nde sığınmışlardır. Ancak her türlü insani anlayıştan yoksun işgalci siyonistler Müslüman kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerlerine ses bombaları, göz yaşartıcı gazlar ve kauçuk bombaları atarak müdahale etmek istemiş ve mübarek mescidimizi kirli ayaklarıyla çiğneyerek, Müslüman kardeşlerimizi zorla Mescidi Aksa'dan uzaklaştırmışlardır.



500'den fazla Müslümanı esir eden işgalci İsrail, yüzlerce kardeşimizi darbetmiş ve yaralılara müdahale edilmesini engellemiştir. Mescidi Aksa'nın işgal altında olması, sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mescidi Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da ümmetin ortak ve ana meselesidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin" dedi. Protesto gösterisine katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı

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İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu
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