İsrail karşıtı paylaşım yaptı diye işten çıkardılar

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar ve uygulanan ambargolarla, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da yer aldığı çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Bu insanlık dışı soykırıma Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstererek İsrail'i kınadı. İsrail'in haksız işgaline sessiz kalmayan dünyanın birçok yerinden insan da İsrail ve işgalciliğini farklı yöntemlerle protesto etti. Eylemlerin devam ettiği Türkiye'de vatandaşlar, sıklıkla bir araya gelip bu işgali protesto ediyor. Bazı kişiler ise İsrail karşıtı tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor.İsrail menşeli teknolojik yazılım markası Cimatron'un Türkiye distribütörü Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makina A.Ş.'de çalışan Muhammet Oçan ile Esat Aykurt da tepkilerini, diğer insanlar gibi sosyal medya hesapları üzerinden ortaya koydu. İsrail işgalini eleştiren paylaşımlarda bulunan ikili, bu paylaşımları nedeniyle daha sonra işten çıkarıldıklarını öne sürdü.İşine son verilen Muhammet Oçan, alacaklarını tam alamadığı gerekçesiyle şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Oçan, avukatı aracılığıyla İstanbul 29. İş Mahkemesine açtığı davada, 2023 yılında geçirdiği iş kazasına rağmen çalıştırıldığı iddiasında da bulundu.Paylaşımları ve işten çıkarılma sürecini anlatan Muhammed Oçan, sosyal medyada ilk kez 2010 yılındaki Mavi Marmara olayları sonrası paylaşımda bulunduğunu anlatarak, "Bu paylaşımım sonrası şirket yönetim kurulunun bir üyesinin oğluyla tartışma yaşadım. Ve onun uyarısıyla paylaşımımın kaldırılması istendi. Ve o paylaşımı kaldırmıştım" dedi.Muhammed Durra isimli 12 yaşındaki bir çocuğun, 2021 yılında İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin bir video paylaştığını da aktaran Oçan, bu sefer de şirketin genel müdürünün kendisini aradığını ve İsrail aleyhine olan bu paylaşımı kaldırması yönünde ikaz ettiğini dile getirdi.Mahkemeye sunulan dilekçede, İsrail aleyhine yapılan paylaşımın sürecin sonu olduğuna yer verildi.Dilekçede, "Müvekkilim, Muhammed Durra isimli 12 yaşındaki Filistinli çocuğun babasının kucağında ölümüne ilişkin videoyu paylaştığı gerekçesiyle şirketin genel müdürü tarafından bizzat aranmış ve davalı şirketle iş ilişkisi bulunan E.S'nin isteği üzerine uyarılmıştır. E.S, 27 Eylül 2022'de TÜYAP makine fuarında müvekkilim ile tanışmış ve 'Paylaşımlarını takip ediyorum, gözüm üzerinde' diyerek baskısını sürdürmüştür. Müvekkilimin iş akdi, buna benzer bir paylaşım yapmasından 2 gün sonra sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.Dilekçeyi değerlendiren iş mahkemesi, kısmi tazminat talepli davayı kabul etti. Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.İşten çıkartılan Esat Aykurt'un da önümüzdeki günlerde benzer şekilde bir dava açacağı öğrenildi.İsrailli firma Cimatron'un Türkiye distribütörü Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Makina A.Ş'nin sahipleri de İsrail asıllı isimlerden oluşuyor. Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre şirketin Yönetim Kurulu Albert Hatem, Leon Badi, Jozet Badi gibi isimlerden oluşuyor. Şirket yazılım alanında faaliyet yürütüyor.