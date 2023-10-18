İsrail Konsolosluğunun çevresi müdahalelere karşı demir bariyerlerle kapatıldı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından gece saatlerinde İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto ederek konsolosluk binasına girmeye çalışmıştı. Meydana gelen bu protesto sırasındaki olaylarda ise çok sayıda polis ile vatandaş yaralanmış 5 kişide gözaltına alındı. Protestolar sırasında İsrail Başkonsolosluk binasına girişlerin engellenmesi amacıyla polis tarafından güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA'larla kapattı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.