Haberler Yaşam Haberleri İsrail Konsolosluğunun çevresi müdahalelere karşı demir bariyerlerle kapatıldı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:06 Son Güncelleme: 18.10.2023 13:12

İsrail Konsolosluğunun çevresi müdahalelere karşı demir bariyerlerle kapatıldı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından gece saatlerinde İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto ederek konsolosluk binasına girmeye çalışmıştı. İsrail Başkonsolosluk binasına girişlerin engellenmesi amacıyla polis tarafından güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsrail Konsolosluğunun çevresi müdahalelere karşı demir bariyerlerle kapatıldı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından gece saatlerinde İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto ederek konsolosluk binasına girmeye çalışmıştı. Meydana gelen bu protesto sırasındaki olaylarda ise çok sayıda polis ile vatandaş yaralanmış 5 kişide gözaltına alındı. Protestolar sırasında İsrail Başkonsolosluk binasına girişlerin engellenmesi amacıyla polis tarafından güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA'larla kapattı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması geldi: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
Bölgede olan bitenin arka planı
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Konsolosluğunun çevresi müdahalelere karşı demir bariyerlerle kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA