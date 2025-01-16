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Giriş Tarihi: 16.1.2025 09:01 Son Güncelleme: 16.1.2025 09:07

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk işçiden 5 gündür haber alınamıyor

Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Sezer Özdemir ve arkadaşları Çınar Alp Baydenk ile Hüseyin Kaya'dan Lübnan-İsrail sınırına geçtikleri 11 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor. Aile yakınlarının bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
İsrail sınırında kaybolan 3 Türk işçiden 5 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak'ta İstanbul'dan Lübnan'a uçan 3 işçi, İsrail'de kalan alacaklarını tahsil etmek amacıyla sınırı geçmeye çalıştı. Ancak, 11 Ocak'ta İsrail sınırındaki Dov Dağı'ndan canlı konum paylaşmalarının ardından iletişimleri kesildi.

SON MESAJ "ÜSTÜMÜZDE DRONLAR UÇUYOR"

Sezer Özdemir'in eşi Demet Özdemir, eşinin kendisine son olarak "Üstümüzde dronlar uçuyor, hakkımızda hayırlısı olsun" mesajı attığını ve o günden bu yana haber alamadıklarını belirtti. Büyük endişe duyduklarını ifade eden Özdemir, "Eşim 5 yıl İsrail'de çalıştı. Sınır dışı edildikten sonra alacağını almak için Lübnan üzerinden geçmek zorunda kaldı. En son canlı konum attı ve bir daha haber alamadık.

3 çocuğumuz var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum" dedi. Aile yakınlarının bulunması ve güvenli şekilde ülkeye dönmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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İsrail sınırında kaybolan 3 Türk işçiden 5 gündür haber alınamıyor
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