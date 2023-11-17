Haberler Yaşam Haberleri İsrail soykırımına akademik tepki: Akademisyenler cübbelerini Filistin için giyecek
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:01 Son Güncelleme: 17.11.2023 13:12

İsrail soykırımına akademik tepki: Akademisyenler cübbelerini Filistin için giyecek

İsrail’in gazzeye yönelik başlattığı soykırım İstanbul Üniversitesi akademisyenleri tarafından ‘Cübbeni Filistin için giy’ sloganı ile Cuma Namazı sonrası cübbelerle protesto edilecek .

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsrail soykırımına akademik tepki: Akademisyenler cübbelerini Filistin için giyecek

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve soykırımı İstanbul Üniversitesinin akademik kadrosu tarafından cübbelerle protesto ediliyor. İstanbul Beyazıt'ta Üniversite Yükseköğretim çalışanları ve akademisyenleri İstanbul Üniversitesinin önünde Filistin'de yaşananlar hakkında Cuma namazından sonra saat 14:00'te bir basın açıklaması yapacak. 75 yıllık İsrail işgalinin soykırıma dönüştüğü, Batılı devletlerin işbirliğiyle 5 bini çocuk olmak üzere 10 binden fazla sivilin katledildiği, üniversite, okul ve hastanelerin bombalandığı Gazze'deki vahşete dur demek ve Filistinlilere destek vermek için 'Cübbeni Filistin için giy' sloganı ile protesto eylemi gerçekleştirilecek.

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İsrail soykırımına akademik tepki: Akademisyenler cübbelerini Filistin için giyecek
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