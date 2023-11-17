İsrail soykırımına akademik tepki: Akademisyenler cübbelerini Filistin için giyecek

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve soykırımı İstanbul Üniversitesinin akademik kadrosu tarafından cübbelerle protesto ediliyor. İstanbul Beyazıt'ta Üniversite Yükseköğretim çalışanları ve akademisyenleri İstanbul Üniversitesinin önünde Filistin'de yaşananlar hakkında Cuma namazından sonra saat 14:00'te bir basın açıklaması yapacak. 75 yıllık İsrail işgalinin soykırıma dönüştüğü, Batılı devletlerin işbirliğiyle 5 bini çocuk olmak üzere 10 binden fazla sivilin katledildiği, üniversite, okul ve hastanelerin bombalandığı Gazze'deki vahşete dur demek ve Filistinlilere destek vermek için 'Cübbeni Filistin için giy' sloganı ile protesto eylemi gerçekleştirilecek.