Haberler Yaşam Haberleri İsrail’den gelirken arıza yapan Bulgaristan bandıralı gemi boğaz trafiğini aksattı
Giriş Tarihi: 12.10.2024 19:40 Son Güncelleme: 12.10.2024 20:05

İsrail’den gelirken arıza yapan Bulgaristan bandıralı gemi boğaz trafiğini aksattı

İstanbul boğazı yine bir geminin arıza yapması il tehlike yaşadı. İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Geminin demirlenmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsrail’den gelirken arıza yapan Bulgaristan bandıralı gemi boğaz trafiğini aksattı

İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında arıza yaptı. Gemiye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, B LINE isimli geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğinin açıldığı belirtildi. Açıklamanın tamamında "İstanbul Boğazı gemi trafiği, arıza yapan B LINE isimli geminin demirletilmesinin ardından güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi.

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İsrail’den gelirken arıza yapan Bulgaristan bandıralı gemi boğaz trafiğini aksattı
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