Haberler Yaşam Haberleri İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Giriş Tarihi: 28.1.2025 23:42

İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Zawtar’a düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı 24’e yükseldi.

İHA
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA