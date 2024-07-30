İsrail’i boykot için pedal çevirdiler

Gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Gazze için bir farkındalık çalışmasına daha imza attı. Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" başlıklı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başlarken; yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan metinlerle boykota vurgu yapıldı. Protesto Meram Bağlarında sona erdi. Etkinlik boyunca Filistin'in direnişine destek olmak için yapılan ve yapılması gereken boykotun önemine dikkat çekildi. Ayrıca etkinlikte vatandaşların alışveriş yaparken sadece barkodlarını okutarak aldıkları ürünün boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak Boykot Kafası isimli mobil uygulamanın da tanıtımı yapıldı.