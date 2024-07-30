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Giriş Tarihi: 30.7.2024 15:23

İsrail’i boykot için pedal çevirdiler

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren ‘Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası’ oluşumunun iş birliğiyle “Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla” organizasyon kapsamında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Vatandaşların aldıkları ürünün boykot ürünü olup olmadığını anlamak için tasarlanan mobil uygulamasının da tanıtımı yapıldı.

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İsrail’i boykot için pedal çevirdiler
Gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Gazze için bir farkındalık çalışmasına daha imza attı. Kudüs Çalışma Grubu ve Boykot Kafası oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" başlıklı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başlarken; yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan metinlerle boykota vurgu yapıldı. Protesto Meram Bağlarında sona erdi. Etkinlik boyunca Filistin'in direnişine destek olmak için yapılan ve yapılması gereken boykotun önemine dikkat çekildi. Ayrıca etkinlikte vatandaşların alışveriş yaparken sadece barkodlarını okutarak aldıkları ürünün boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak Boykot Kafası isimli mobil uygulamanın da tanıtımı yapıldı.
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İsrail’i boykot için pedal çevirdiler
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