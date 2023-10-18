Haberler Yaşam Haberleri İsrail’i protestolarda 43’ü polis 63 vatandaş yaralandı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:44 Son Güncelleme: 18.10.2023 11:49

İsrail’i protestolarda 43’ü polis 63 vatandaş yaralandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan İsrail Protestoları sırasında Başkonsolosluk binasına girmeye çalışan vatandaşlara engel olunması sırasında 43’ü polis 63 vatandaşın yaralandığı emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İsrail’i protestolarda 43’ü polis 63 vatandaş yaralandı

Filistin'de yaşanan hastanenin bombalanması sonrasında İsrail Başkonsolosluğu önünde yapılan protesto eyleminde yaralanmaların ve göz altıların olduğunu açıklayan İstanbul Valiliği, telafisi olmayan hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirterek tepki gösterirken müdahalelere imkan verilmemesini rica ederek açıklamada bulundu, Valilik tarafından yapılan açıklamada, "17.10.2023 Çarşamba günü, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır.

Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.
Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz." denildi.

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İsrail’i protestolarda 43’ü polis 63 vatandaş yaralandı
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