İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi İstanbul’da gece boyunca protesto edildi

Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere İsrail tarafından el konuldu. Haberin duyulması üzerine Türkiye genelinde düzenlenen protesto gösterileri düzenlendi.

Şehrin farklı yerlerinden ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla yola çıkan ve klakson çalarak Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda vatandaş protestolarını burada sürdürdü. İsrail ve ABD konsolosluk binaları önündeki protestoya katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar sırasında yoldan geçen bazı sürücüler eyleme otomobillerinin klaksonlarını çalarak destek oldu.

FİLOYA AİT GEMİLERDEN 25 TÜRK AKTİVİSTİ ALIKOYDU

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun alıkoyduğu Türk aktivistlerden 20'sinin ve bulunduğu gemilerin ismi paylaşıldı.İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi. Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi. Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunun açıklanması ile birlikte İstanbul'da protesto gösterileri gerçekleştirildi. Bu protesto gösterilerinin düzenlendiği noktalardan biri Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii'nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı. İsrail'i protesto eden bir başka grup ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Sumud Filosu'na desteklerini ifade eden grup, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti. Göstericiler, yapılan duaların ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dağıldı.