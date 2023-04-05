İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul’da protesto edildi

Türkiye'nin dört bir yanında, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanşara karşı uyguladığı şiddet protesto edildi. Protestoların İstanbul'daki adresi Fatih Camisiydi.
Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, burada yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa bir ramazan ayında daha işgalci İsrail'in saldrısı altında. Kudüs'ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da sivillere kurşun sıkıp, kutsallarımıza el uzatıyorlar. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılar tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail'in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir" dedi.
TÜM DÜNYA HAREKETE GEÇMELİDİR
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından, orada ibadet eden Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda buluğunu dile getiren Çelik "İsrail; kadın, çocuk, yaşlı, demeksizin herkesi hedef almaktadır. İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük ediyorlar. Bu durumun önüne geçilmezse, yakında Yahudi gruplar toplu olarak Mescid-i Aksa'da kurban girişiminde bulunacaklardır.
İsrail'in gece Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar nedeniyle yüzlerce Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı. Mescid-i Aksa peygamber efendimizin, peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Yaşananlardan ders çıkarmalı, ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden korunması için tüm dünyayı harekete geçirmeliyiz." diye konuştu.