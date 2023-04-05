İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı İstanbul’da protesto edildi





TÜM DÜNYA HAREKETE GEÇMELİDİR



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından, orada ibadet eden Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda buluğunu dile getiren Çelik "İsrail; kadın, çocuk, yaşlı, demeksizin herkesi hedef almaktadır. İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük ediyorlar. Bu durumun önüne geçilmezse, yakında Yahudi gruplar toplu olarak Mescid-i Aksa'da kurban girişiminde bulunacaklardır.

İsrail'in gece Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar nedeniyle yüzlerce Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı. Mescid-i Aksa peygamber efendimizin, peygamberlere imamet ettiği ve miraca yükseldiği yerdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Yaşananlardan ders çıkarmalı, ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden korunması için tüm dünyayı harekete geçirmeliyiz." diye konuştu.