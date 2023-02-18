Haberler Yaşam Haberleri İsrailli arama kurtarma ekibi: Türkler harika ve cömert insanlar
Giriş Tarihi: 18.2.2023 21:43 Son Güncelleme: 18.2.2023 22:00

İsrailli arama kurtarma ekibi: Türkler harika ve cömert insanlar

Depremden etkilenen 10 il için İsrail’den gelen ve bir hafta boyunca bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan 450 kişilik ekip enkaz çalışmalarında yaşadıklarını anlattı. Teğmen Hila Levi: “Türkler harika insanlar” diyerek, “Deprem nedeniyle verecek çok az şeyler olmasına rağmen çok cömertlerdi” ifadelerini kullanırken, Yüzbaşı Linoy Dimri ise “Türk kurtarma ekibiyle çalıştık. Olağanüstü ve ilham verici bir şekilde bizimle tam bir işbirliği içinde çalıştılar” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İsrailli arama kurtarma ekibi: Türkler harika ve cömert insanlar

Kahramanmaraş'da meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından İsrail'den gelen 450 kişilik ekip bir hafta boyunca bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görev alarak 19 kişiyi sağ çıkardı.

'TÜRKLER HARİKA İNSANLAR'

İsrailli ekip üyeleri Kahramanmaraş'daki deneyim ve enkaz çalışmalarında yaşadıklarını paylaştı. Teğmen Hila Levi "İnsanların sadece bir depremle bir dakika içinde düştüğü durumu anlamak zordu. Türkler harika insanlar. Deprem nedeniyle verecek çok az şeyler olmasına rağmen çok cömertlerdi ve bize çok saygı duyuyorlardı. Bu başlı başına çok etkileyiciydi" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ İLHAM VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIK'

Teğmen Zohar Lupatinvi, "Heyete katılacağım bilgisi bana verildiğinde üzerimde çok sorumluluk olduğunu ve hayat kurtarma şansım olduğunu anladım. Yıkılmış bir binaya geldik, çok dengesizdi. Aynı bölgede çalışmakta olan bir Türk kurtarma ekibiyle çalıştık. Enkazda kalan kişileri bulmak için saatlerce birlikte uğraştık. Olağanüstü ve ilham verici bir şekilde bizimle tam bir işbirliği içinde çalıştılar" ifadelerini kullandı.

'YAPILANLARI ANLATMAYA YETERLİ BİR KELİME YOK'

Yüzbaşı Linoy Dimri, "Çok ağır bir yıkım hem ortam ve hem de arama kurtarma çalışmaları sırasında yapılanları ve yaşananları açıklamaya hiçbir kelimenin, fotoğrafın veya videonun yeterli olabileceğini düşünemiyorum" diye konuştu. 9 yaşındaki çocuğu 120. saatte kurtardıklarını dile getiren Dimri, "Enkaz altında 120 saat kaldıktan sonra, bir çocuğu kurtarmayı başardık. Enkazın altında sadece 9 yaşında bir çocuğun sesini 'Yardım' çığlığını duymak aşağıda hayat olduğunu bilmek, onu kurtarabilmek akıl almaz deneyim" diye konuştu.

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İsrailli arama kurtarma ekibi: Türkler harika ve cömert insanlar
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