Issız köyde ‘Youtuber’ kâbusu

İzmirÖdemiş'te 8 kişinin yaşadığı Lübbey Köyü sakinlerinin başı Yotuber'larla dertte. Yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilen ve eski evleri, boş sokaklarıyla dikkat çeken köy, Youtuber'ların da uğrak yeri oldu. Köylerinin turizme kazandırılmasını isteyen Lübbey sakinleri ise köye gelen Youtuber'lardan şikâyetçi. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber'lar, Lübbey'de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor. Köy sakini Mehmet Güler, "Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. En azından bir altyazı ile 'Bunların hepsi hayal ürünüdür' diye bir ifade koysalar daha iyi olur. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" dedi.