İstanbul 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak!

Kış aylarının geride kalması ve baharın etkilerinin yaşandığı İstanbul'da kar ve yağmur yağışlarından sonra bu defada bir hafta etkili olacak Sahra çölünün etkisine gireceği belirtildi. Meteoroloji Müdürlügü yetkilileri tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul'un önümüzdeki günlerde Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisi altında kalacağı bildirildi. İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte Çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca Sahra Çölü, Kuzey Afrika ve zaman zaman Arap Yarımadası'nda atmosfere karışan tozların hava akımlarıyla başka yerlere taşınması nedeniyle çöl tozlarının yağacağı kaydedildi.

Uzmanlar çöl taşınımının normal bir doğa olayı olduğunu belirterek, özellikle ısınan çöl bölgelerinden havalanan tozların, rüzgar akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabildiğini atmosferin renginde de belirgin bir değişimin meydana geleceği belirtildi. Çöl tozlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağını belirten uzmanlar bu tozların içeriğinde ince kum, kil ve mineral parçacıkları bulunduğunu özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan bireylerde olumsuz etkilere neden olabileceği ve yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, dışarıda uzun süre vakit geçirmemeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiği kaydedildi.

DOĞAL GÜBRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Çöl tozlarının olumsuz etkilerinin yanı sıra doğaya faydalı bazı yönleri de olduğu bu tozların özellikle bahar aylarında tarımsal ekosistemler için önemli bir besin kaynağı olmakla birlikte bu tozların bir nevi doğal gübre görevi gördüğünü, tozların fosfor ve demir gibi mineraller açısından oldukça zengin olduğu bahar aylarında bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde toprak üzerine çöken bu mineral yüklü tozların bitkilerin besin ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olduğu kaydedildi.