İstanbul 2 No’lu Barosundan aşırı sağcı Paludan hakkında suç duyurusu

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile baroya kayıtlı avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Şamlı, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırı eyleminin, İsveç hukukuna, Türkiye'deki mevzuata ve İsveç'in de bağlı olduğu Avrupa müktesebatına göre suç olduğunu vurguladı.

Saldırının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ifade özgürlüğü kapsamına girmeyeceğini belirten Şamlı, "Bu ırkçı, provokatif, kirli suç eylemi yalnız İsveç'in değil, bütün dünyanın güvenliğini, kamu düzenini bozmayı hedefleyen ve bu potansiyele sahip bir suçtur. Bu suç dinlere karşı hakareti normalleştirme çabası nedeniyle de bütün dinlere, her dinin mensubuna ve bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret ve insanlık suçudur." diye konuştu.

Şamlı, dünya kamu düzenini bozmaya yönelik bu kirli suç eyleminin faillerinin ve azmettiricilerinin hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Gruptakiler daha sonra hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında, TCK'nin 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile resen belirlenecek sair suçlardan yakalama kararı çıkarılarak, dava açılması istendi.