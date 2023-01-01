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Giriş Tarihi: 1.1.2023 08:23 Son Güncelleme: 1.1.2023 08:48

İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı

İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi. Diğer yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul 2023’ün ilk gününe sisle uyandı

İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu.

Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

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İstanbul 2023'ün ilk gününe sisle uyandı
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