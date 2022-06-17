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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:10 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:28

İstanbul Adalet Sarayı’nda şüpheli kaçmaya çalıştı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Adalet Sarayı’nda şüpheli kaçmaya çalıştı

İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki bir şüpheli erkek şahıs kaçmaya çalıştı. Koşan şüpheliyi, polisler ve güvenlik müdahalesiyle yakalandı.

Olay, İstanbul Adalet Sarayı'nda bu sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Polisler tarafından adliyeye getirilen bir grup şüpheli arasından bir erkek şahıs kalabalıktan faydalanarak kaçmaya çalıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli şahıs C Blok atrium alanından getirildiği sırada hızla nöbet odalarının bulunduğu tarafa doğru koşmaya başladı. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler ve güvenlik görevlileri şüphelinin peşinden koştu. Kısa süren kovalamanın ardından güvenlik görevlileri ve polislerin müdahalesiyle şüpheli yakalanarak tekrardan gözaltına alındı.

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İstanbul Adalet Sarayı’nda şüpheli kaçmaya çalıştı
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