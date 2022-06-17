İstanbul Adalet Sarayı’nda şüpheli kaçmaya çalıştı

Olay, İstanbul Adalet Sarayı'nda bu sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Polisler tarafından adliyeye getirilen bir grup şüpheli arasından bir erkek şahıs kalabalıktan faydalanarak kaçmaya çalıştı.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Şüpheli şahıs C Blok atrium alanından getirildiği sırada hızla nöbet odalarının bulunduğu tarafa doğru koşmaya başladı. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler ve güvenlik görevlileri şüphelinin peşinden koştu. Kısa süren kovalamanın ardından güvenlik görevlileri ve polislerin müdahalesiyle şüpheli yakalanarak tekrardan gözaltına alındı.