İstanbul Adalet Sarayı’ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Adalet Sarayı'nda olası yangınlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu ve İstanbul İtfaiye ile birlikte yangın tatbikatı yapıldı.
Saat 14.00'te yangın alarmı çalmasıyla C1 ve C3 bloklarındaki adliye personeli, vatandaşlar ve adliyede buluna kreşteki çocuklar kısa süre içerisinde tahliye edildi.
-1 kattaki yaralı vatandaş kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri sedyeyle tahliyesi sağlandı. Öte yandan yine senaryo gereği -2 katında bulunan tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş da itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Tüm bu yangın tatbikatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilleri ve İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak tarafından yakinen takip edildi.
PENCEREDEN KURTARILDI
Adliye dışında da kurtarma çalışmalarına devam edildi. Binada mahsur kalan bir personel itfaiye merdiveniyle bulunduğu katın penceresinden kurtarıldı.