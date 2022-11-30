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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:05

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Adalet Sarayı’nda olası yangınlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu ve İstanbul İtfaiye ile birlikte yangın tatbikatı yapıldı. Saat 14:00’de yangın alarmın çalmasıyla tahliye ve senaryo gereği mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları gerçekleşti.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Adalet Sarayı’ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

İstanbul Adalet Sarayı'nda olası yangınlara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil-Afet Yönetim Bürosu ve İstanbul İtfaiye ile birlikte yangın tatbikatı yapıldı.

Saat 14.00'te yangın alarmı çalmasıyla C1 ve C3 bloklarındaki adliye personeli, vatandaşlar ve adliyede buluna kreşteki çocuklar kısa süre içerisinde tahliye edildi.

ADLİYEDE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Sis makinesi ile dumanın sardığı katlarda bulunan yangın perdeleri kapandı. Senaryo gereği zemin katta mahsur kalan vatandaş sabitlenen halat düzeneği yardımıyla itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

-1 kattaki yaralı vatandaş kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri sedyeyle tahliyesi sağlandı. Öte yandan yine senaryo gereği -2 katında bulunan tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş da itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Tüm bu yangın tatbikatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilleri ve İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak tarafından yakinen takip edildi.

PENCEREDEN KURTARILDI

Adliye dışında da kurtarma çalışmalarına devam edildi. Binada mahsur kalan bir personel itfaiye merdiveniyle bulunduğu katın penceresinden kurtarıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından adliye normale döndü.

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İstanbul Adalet Sarayı’ndaki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
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