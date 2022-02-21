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Giriş Tarihi: 21.2.2022 17:26 Son Güncelleme: 21.2.2022 17:36

İstanbul Adliyesi Meydanı'nda intihar girişimi: Eşine kendini affettirdi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Adliyesi Meydanı’nda intihar girişimi: Eşine kendini affettirdi

İstanbul Adalet Sarayı Meydanı'nda bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Polis, eşiyle görüştürdüğü adamı uzun uğraşlar sonucunca ikna etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Serdar A., elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri intihar etmek isteyen kişiyle görüştü, ancak Serdar A.'nın ikna olmaması üzerine müzakereci polis çağırıldı. Polis, Serdar'ın ağlayarak eşiyle sorunlarını olduğunu söylemesi üzerine, eşini aradı. Eşiyle görüştürülen Serdar, "Sevim, beni affet" dedi. Yaklaşık yarım saat uğraşın sonunda Serdar, eşinin bıçağı atması için konuşması üzerine, bıçağı yere attı. Polis, ikna edilen Serdar A.'yı, gözaltına aldı.

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İstanbul Adliyesi Meydanı'nda intihar girişimi: Eşine kendini affettirdi
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