İstanbul Adliye’sinde hakim ve savcı adaylarına “Uygulama Atölyesi”

İstanbul Adliye Sarayı'nda hakim ve savcı adaylar için uygulama atölyesi açıldı. Adliye'nin -3'ncü katına yapılan atölyede, Cumhuriyet Savcısı odası, Hakim odası, duruşma salonu, mahkeme kalemi, toplantı ve uygulama salonu bulunuyor. Hakim ve savcı adaylarının bu uygulama sayesinde pratik yapması bekleniyor.

CANLANDIRMA YAPILDI

Bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda uygulamaya başlayan atölyede ilk deneme yapıldı. Birçok hakim-savcı adayının katıldığı uygulamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz da katıldı. İlk olarak canlandırma yapıldı. Senaryo gereği hırsızlık suçuna bulaşan bir şahıs polisler eşliğinde savcı odasına getirilerek ifadesini alındı. Ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek buradaki sorgusunun ardından tutuklandı. O anları adaylarda izledi.

ETKİN VE VERİMLİ HİZMET

Ardından Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz, atölyede bulunan intihar, trafik kazası ve cinayet senaryoların incelenmesi ve delillerin toplanması gereken alanda açıklamada bulundu. Hakim ve savcı adaylarının daha iyi eğitilmeleri konusunda kurulan atölye sayesinde adalet hizmetlerinin etkin ve verimli olarak vatandaşların hizmetlerin daha iyi sunulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TEORİLER PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR

Adayların teoride elde ettikleri bilgileri pratiğe çevirerek sahada uygulamada faydalı olacağını düşündüğünü ifade eden Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz, cinayet senaryolu alanda "Cinayet olayı nereden meydana geldi. Hangi delillerin toplanması gerekiyor. Bu delillere ilişkin soruşturmanın ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için hangi işlemleri yapmamız gerektiği ilişkin eğitim vermekteyiz" dedi.