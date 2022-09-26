İstanbul Adliyesi’nde ilginç anlar: X-Ray cihazı ötünce koşmaya başladı!

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı. Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söylediği ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı...