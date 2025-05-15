İstanbul ‘Aile yılı’ için yürüdü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü"nü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutluyor. İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından dün İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda yürüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı.

Vali Gül ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti. Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, ellerinde ailenin önemini ifade eden dövizler taşıdı. İstanbul Valisi Gül, yürüyüşün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Bakanlığın ülkenin her yerinde çeşitli aktiviteler düzenlediğini söyledi. Bu etkinliklerle aileyi güçlendirmek ve buna ilişkin farkındalıklar oluşturmanın amaçlandığını dile getiren Gül, "Bugün de Aile Haftası dolayısıyla Gülhane'de trafiğe kapalı olan bir alanda, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle, öğrencilerimizle, yetişkinlerimizle, milletimizin her bir ferdiyle burada kısa bir yürüyüş yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır." dedi.