Haberler Yaşam Haberleri AJet’ten pistten çıkan uçakla ilgili açıklama: Yolcularımızın sağlık durumu iyi
Giriş Tarihi: 20.9.2024 14:33 Son Güncelleme: 20.9.2024 14:42

AJet’ten pistten çıkan uçakla ilgili açıklama: Yolcularımızın sağlık durumu iyi

Ankara-Yüksekova seferi yapan AJet Havayolları’na ait yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı’na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
AJet’ten pistten çıkan uçakla ilgili açıklama: Yolcularımızın sağlık durumu iyi

Ankara-Yüksekova seferi yapan AJet Havayolları'na ait yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı'na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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AJet’ten pistten çıkan uçakla ilgili açıklama: Yolcularımızın sağlık durumu iyi
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