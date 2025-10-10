İstanbul Altın Rafinerisi’ne soruşturma: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve bağlı şirketlere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkça 1 kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 20 şüpheli tutuklandı. Hurda altın ithal edip ocaklarda eriten sonra da işlenmiş gibi gösterip devletten destek alan İstanbul Altın Rafinerisi'nin devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı belirlendi.