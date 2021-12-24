İstanbul Anadolu Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası! Başsavcı vekillerinden kampanyaya tam destek!

Kızılay İstanbul Anadolu Adliye Şubesi tarafından 1 haftalık kan ve kök hücre bağışı başlatıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nin sergi salonunda kan bağışı için stantlar kuruldu. Adliye personelleri, avukatlar ve vatandaşlar kampanya kapsamında kan bağışında bulunmaya başladı.

Başsavcı İsmail Uçar

'KAMPANYA SONUNDA ÇOK SAYIDA BAĞIŞ OLMASINI DİLİYORUM'

Adliyede 24 Aralık saat 10.00 itibariyle başlatılan kan bağışı kampanyasının açılışı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Başsavcı vekilleri ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in katılımıyla gerçekleşti.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir

İsmail Uçar, açılış konuşmasında, ''Adliyemizde bir kan merkezimiz vardı ancak pandemiden kaynaklı insanlar birbirlerinden uzak kaldılar. Bizim adliyemizde 5 bine yakın çalışanımız var.

Başsavcı İsmail Uçar ve Komisyon Başkanı Bekir Altun

Ümit ediyorum ki bu kampanya sonunda çok sayıda kan bağışı gerçekleşir. Tüm çalışanlarımızın bu konuda elinden geleni yapmasını diliyorum'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

'ADLİYEDE DE BÖYLE BİR KAMPANYA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ise açılış konuşmasında ''Şu an İstanbul'un 34 ilçesinde bu kampanya devam ediyor. Kan bağışı kampanyasında odak nokta kamu görevlilerinin bulunduğu noktalar oluyor.

Bu şekilde normal vatandaşın da duyarlılığı artıyor. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde de böyle bir kampanya başlatıldığı için çok mutluyum. Başsavcımız İsmail Uçar'a çok teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

BAŞSAVCI VEKİLLERİ KAN BAĞIŞLADI

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Başsavcı vekilleri ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir eşliğinde kampanyanın açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından kampanyaya destek veren Komisyon Başkanı Bekir Altun ve Başsavcı vekilleri, kan bağışı formunu doldurdu. Doktor muayenesinden geçen vekiller, kan bağışında bulundu.