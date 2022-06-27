İstanbul Anadolu Adliyesi’nde tiyatro heyecanı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Adliye personellerinin aylarca prova yaparak emek harcadıkları 'Cimri' isimli tiyatro oyunu 24 Haziran akşamı izleyicilerle buluştu.
BAŞSAVCI VEKİLLERİ DE SEYİRCİ KOLTUĞUNDAYDI
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve oyuncularının adliye personelleri olduğu tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.
Adliyede görevli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Vekilleri Cumali Karakütük, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, Hasan Turgut, İhsan Kamil Akçadırcı, Ömer Kurtuluş Aksoy, Hacı Murat Gökşen ve Önder Yaman da oyunu izlerken Adalet Komisyonu Yedek Üyesi Ahmet Kaya ve adliye personelleri de koltuklarında yerini aldı.
İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören 'Cimri' isimli tiyatro oyunu sergilenmesinin ardından aşlıklar havada uçuştu. Oyunda görev alan adliye personelleri ise seyircileri heyecanla selamladı.