İstanbul Anadolu Adliyesi’nde tiyatro heyecanı

Adliyede görevli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı Vekilleri Cumali Karakütük, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, Hasan Turgut, İhsan Kamil Akçadırcı, Ömer Kurtuluş Aksoy, Hacı Murat Gökşen ve Önder Yaman da oyunu izlerken Adalet Komisyonu Yedek Üyesi Ahmet Kaya ve adliye personelleri de koltuklarında yerini aldı.